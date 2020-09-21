В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиционеры спасли шестнадцатилетнюю девушку от прыжка с 20-го этажа жилого дома. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сегодня во время патрулирования улиц сотрудники Центрального отдела Департамента охраны МВД Минска получили сообщение, что в одной из высоток на Сморговском тракте девушка пытается покончить с собой.

Правоохранители незамедлительно прибыли на месте происшествия. За балконным ограждением на 20-м этаже стояла напуганная девушка. "Она была растеряна, сильно плакала и говорила, что не хочет жить. Мы стали с ней разговаривать, спрашивать, что случилось и чем можем помочь. В общем, старались отвлечь. Во время беседы нам с напарником удалось ее схватить, перетащить за перила балкона и тем самым спасти от необдуманного поступка", - рассказал милиционер-водитель группы задержания Александр Ковалевич.

Девушку передали медикам. По предварительной информации, причиной случившегося стал конфликт с родителями.-0-