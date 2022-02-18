В Минске многодетная мать курировала закладчиков психотропов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ в крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В ходе следствия установлено, что 47-летний и 37-летний жители столицы с декабря 2021 года по январь 2022 года осуществляли преступную деятельность по продаже наркотиков под руководством 24-летней женщины.

По данным следствия, обвиняемые выполняли роль закладчиков. По указанию куратора они неоднократно забирали крупные партии психотропных веществ, а затем прятали в укромных местах для наркопотребителей. Закладки раскладывали в Минске и Минском районе. В основном фигуранты распространяли особо опасное психотропное вещество мефедрон.

Согласно материалам уголовного дела, один из мужчин получал заработную плату на банковскую карту, а второй работал закладчиком за дозу. Женщина являлась связующим звеном между интернет-магазином и закладчиками: передавала фотоизображения с географическими координатами места расположения тайников, а также снимки, видео, на которых имелась подтверждающая информации о том, что товар находится в назначенном месте. Еще одной функцией закладчиков являлась и расфасовка психотропных веществ. Всего обвиняемые разложили закладки как минимум с 540 разовыми дозами.

Фото УСК по Минску

В ходе оперативно-разыскных мероприятий закладчики задержаны сотрудниками милиции.

При осмотре мест жительства мужчин изъято множество полимерных пакетов с клапанами, мотки изоленты, электронные весы, используемые для расфасовки наркотических средств.

Следователями изучены личности обвиняемых. Мужчины знакомы давно, вместе отбывали наказание в местах лишения свободы, в том числе и за аналогичное преступление. После освобождения в 2019 году продолжили дружбу. Женщина, которая являлась куратором преступной группы, сожительствовала с одним из них, у пары на иждивении имеется малолетний ребенок. Следует отметить, что сама минчанка является многодетной матерью.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, изучается содержимое мобильных телефонов обвиняемых, к материалам дела приобщены заключения химических экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

На основании собранных по делу доказательств группе лиц предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. -0-