В Минске мошенники под видом арендодателей похитили со счета девушки более Br500

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи устанавливают обстоятельства хищения средств с карт-счета. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 6 октября 2020 года 22-летняя девушка увидела на одной из популярных торговых интернет-площадок объявление о сдаче квартиры в аренду и написала его автору о желании снять ее. Потерпевшей сразу сообщили: желающих очень много, и если она хочет получить ключи, необходимо поскорее внести предоплату. После чего "арендодатель" предложил перейти по ссылке и перевести деньги.

Потерпевшая ввела реквизиты банковской карты для внесения предоплаты за аренду квартиры. После ввода данных с ее карт-счета незамедлительно списалось свыше Br500. Указанная ссылка оказалась фишинговой страницей, внешне схожей со страницей торговой площадки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.-0-