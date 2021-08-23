В Минске мошенница брала предоплату за мебель и переставала выходить на связь с покупателями

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка брала предоплату при продаже мебели и переставала выходить на связь с покупателями, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали женщину, которая на протяжении трех месяцев мошенническим путем похищала деньги граждан. "43-летняя минчанка действовала по следующей схеме. Она разместила объявления о продаже мебели на нескольких интернет-площадках. Потенциальные покупатели ей звонили, договаривались о продаже мебели, она брала с них предоплату от Br50 до Br170, а после не выходила на связь", - рассказали в ведомстве.
В настоящий момент устанавливается общая сумма ущерба. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.-0-
Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали женщину, которая на протяжении трех месяцев мошенническим путем похищала деньги граждан. "43-летняя минчанка действовала по следующей схеме. Она разместила объявления о продаже мебели на нескольких интернет-площадках. Потенциальные покупатели ей звонили, договаривались о продаже мебели, она брала с них предоплату от Br50 до Br170, а после не выходила на связь", - рассказали в ведомстве.
В настоящий момент устанавливается общая сумма ущерба. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.-0-