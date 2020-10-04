В Минске мотоцикл врезался в легковушку

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклистка врезалась в легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 30-летняя водитель мотоцикла Minsk ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Героев 120-й дивизии в направлении улицы Рогачевской. В результате неправильно выбранной дистанции она въехала в остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль Skoda. С травмами мотоциклистку доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-