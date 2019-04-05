В Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист упал на дороге, когда пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем 3 апреля на пересечении улиц Одоевского и Ефросиньи Полоцкой инспектор ГАИ Фрунзенского РУВД Минска заметил мотоцикл Suzuki Hayabusa без госномера. Кроме того, мотоциклист был без шлема. "Инспектор включил громкоговорящее устройство и световые сигналы, чтобы остановить нарушителя, но тот попытался скрыться. Во время движения мотоциклист не справился с управлением и упал. В результате он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу", - рассказали в ГАИ.

По данному факту проводится проверка. Действиям мотоциклиста дается правовая оценка.-0-