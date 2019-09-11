11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист врезался в опору освещения и погиб. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, 11 сентября около 18.50 на ул.Радиальной произошло ДТП с участием мотоцикла, который выехал за пределы проезжей части и врезался в опору освещения. В результате происшествия 29-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в учреждение здравоохранения, пассажир мотоцикла госпитализирован.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данному факту УСК по Минску проводится проверка.

Правоохранители просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, сообщить в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-