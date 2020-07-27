27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мусоровоз врезался в припаркованные автомобили, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1987 года рождения за рулем мусоровоза ехал по улице Беды в направлении улицы Мележа и врезался в автомобили, припаркованные справа по ходу его движения.

В результате ДТП пострадавших нет. По словам водителя, он почувствовал себя плохо. Водитель был доставлен в медицинское учреждение для обследования.-0-