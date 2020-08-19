19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина бросил камень в лобовое стекло машины ГАИ. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В Минске 11 августа в районе станции метро "Каменная Горка" экипаж специального подразделения ДПС "Стрела" находился на службе по обеспечению дорожной безопасности и охраны общественного порядка. На дорогу периодически выходили граждане, создавая реальную угрозу безопасности и препятствуя движению.

Инспекторы предупреждали их через громкоговорящее устройство, убеждали покинуть проезжую часть и вернуться на тротуар. Внезапно выскочил молодой человек и бросил в лобовое стекло камень, который повредил стекло и видеорегистратор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-