В Минске мужчина и девушка разрисовали здание и предстанут перед судом

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 37-летнего мужчины и его 23-летней знакомой, которые обвиняются в злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигуранты в начале февраля 2021 года ночью нанесли на фасад здания трансформаторной подстанции краской изображения общественно-политического содержания. Эти действия причинили РУП "Минскэнерго" имущественный вред.

Обвиняемые свою вину не признали, однако не отрицали тот факт, что с использованием баллончиков с краской разрисовали фасад подстанции. При этом мужчина в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Причиненный противоправными действиями ущерб возмещен в полном объеме.

В ходе предварительного расследования к 37-летнему фигуранту применили в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый нарушил ее условия и скрылся от органа уголовного преследования. Впоследствии его задержали на территории России и передали Беларуси. Теперь он находится под стражей.

Избранную к его знакомой меру пресечения в виде личного поручительства прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-