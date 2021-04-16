В Минске мужчина из мести поджег дверь в квартиру родственницы

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска задержали мужчину, который поджег дверь в квартиру своей тети. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в подъезде многоэтажного дома на Партизанском проспекте. Соседи, почувствовав запах гари на лестничной площадке, вызвали сотрудников МЧС. Обнаружив признаки поджога, спасатели вызвали милицию.
Спустя несколько часов правоохранители задержали нарушителя. Им оказался безработный 63-летний минчанин. Мужчина пояснил: около 3.00 намеревался забрать свои вещи у тети, с которой накануне поругался. Не дождавшись, пока откроют дверь, минчанин зажигалкой поджег обивку и скрылся. Мотив своего поступка он пояснил тем, что хотел отомстить родственнице.
Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство.
Материалы проверки переданы в Заводской РОСК (Минска), где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-