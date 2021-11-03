В Минске мужчина избил до смерти незнакомца за отказ выпить с ним

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В переходе на станции метро "Пушкинская" 35-летний мужчина ударил прохожего, который отказался распивать с ним алкоголь. От полученных травм 58-летний мужчина скончался, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Субботним утром в БСМП поступило сообщение: в переходе на станции метро "Пушкинская" без движения лежит человек. Мужчина с травмой черепа был доставлен в больницу", - рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что телесные повреждения минчанину причинил 35-летний житель Михановичей, который тем утром искал в переходе компанию для распития алкоголя. Встреченный им незнакомец отказался от предложения, однако фигуранта это не остановило. Он проследовал за мужчиной, а затем нанес несколько ударов, сбив минчанина с ног. От полученных травм уже в больнице мужчина скончался.

Милиционеры в течение нескольких часов установили личность нападавшего. Ранее судимый за кражу мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.-0-