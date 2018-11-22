В Минске мужчина избил возле подъезда пожилую женщину

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД разыскивают мужчину, который беспричинно избил 77-летнюю жительницу Ленинского района возле подъезда дома 10 по ул. Малинина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Женщине удалось сбежать от злоумышленника. Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство).
Во время оперативно-разыскных мероприятий была изъята запись с камер видеонаблюдения, которая запечатлела подозреваемого, когда он приобретал в продуктовом магазине спиртное.
Тех, кто стал очевидцем произошедшего, просят обратиться в Ленинское РУВД или сообщить по телефонам: +375 29 669 49 32, +375 33 303 40 91 либо 102.-0-
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