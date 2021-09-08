В Минске мужчина на электросамокате попал под машину

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек на электросамокате попал под колеса автомобиля в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, авария произошла сегодня около 10.00. 29-летний водитель автомобиля "Лада" ехал по ул.Франциска Скорины со стороны ул.Жасминовой в направлении ул.Филимонова. У дома №2 он сбил пешехода 1995 года рождения, который пересекал проезжую часть на электросамокате.

Пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Проводится дополнительная проверка.

"Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция напоминает: при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, вне зон велодорожек пешеходу необходимо спешиваться с мобильных транспортных средств. Водителям же стоит двигаться с такой скоростью, которая позволила бы пропустить пеших участников, вплоть до полной остановки транспортного средства. Будьте предельно внимательны и осторожны", - отметили в ведомстве.-0-