В Минске мужчина обворовал 18 маршруток

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска задержали 28-летнего уроженца Минской области, который причастен к серии краж имущества из маршруток. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что мужчина в июне этого года приехал из России, где отбывал наказание за угон и применение насилия в отношении представителя власти. Он снял квартиру в Минске и устроился на работу грузчиком, а уже в июле совершил первые кражи: похитил оставленную без присмотра барсетку и мобильный телефон во дворе частного дома. Возбужденное за воровство уголовное дело и обязательство о явке правонарушителя не остановили - фигурант переключил свое внимание на маршрутки", - рассказали в ГУВД.

Мужчина вырывал уплотнительную резинку бокового стекла, после чего выдавливал его, если не удавалось - выбивал. Таким образом он проник в 18 автомобилей. Когда милиционеры задержали злоумышленника после совершения очередной кражи, он рассказал о еще нескольких эпизодах и вернул похищенное: деньги, банковские карты, автодокументы, видеорегистраторы, навигаторы, флеш-накопители, телефоны, инструменты. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела по фактам краж.-0-