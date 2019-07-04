В Минске мужчина ограбил в переходе 14-летнюю музыкантку

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин в Минске ограбил игравшую в подземном переходе девочку, а также похитил сумку у минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На линию 102 обратился 33-летний минчанин и рассказал, что его избили, а затем похитили сумку с мобильным и деньгами. "Вечером к нему подошел молодой человек и попросил провести до одного из заведений. Незнакомец пояснил, что он не местный и улиц столицы не знает, - отметили в милиции. - Мужчина согласился помочь. Во дворе злоумышленник набросился на него и нанес удары ногой по голове и туловищу. После того, как минчанин потерял сознание, грабитель забрал сумку и скрылся в неизвестном направлении".

Правоохранители выяснили, что есть еще одна потерпевшая от злоумышленника - 14-летняя девочка. "Она играла в переходе на музыкальном инструменте. В какой-то момент к ней подошел незнакомый мужчина и выхватил из стоявшей рядом сумки кошелек с Br45. После этого скрылся в неизвестном направлении", - проинформировали в ГУВД. Милиционеры просмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили возможные приметы подозреваемого.

Спустя некоторое время схожего по приметам человека оперативники заметили на скамейке возле одного из столичных заведений. Правоохранители предложили ему пройти в ближайшее районное отделение милиции для разбирательства. Мужчина согласился. Однако по дороге попытался скрыться. Сотрудники милиции оперативно задержали его и доставили в органы внутренних дел. При себе у злоумышленника был обнаружен похищенный телефон.

"Как оказалось, 28-летний житель России приехал в Минск на автобусе. Не имея денег и определенного места жительства, он ночевал на техническом этаже жилого дома и "подрабатывал" хищением имущества. Было установлено, что фигурант находится в федеральном розыске в России. Он неоднократно судим за разбой и кражи. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания", - сообщили в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-