В Минске мужчина оштрафован за выжигание травы возле частного дома

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина выжигал траву напротив частного дома и получил штраф. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Выжигание сухой растительности с установлением теплой погоды приобрело широкий и регулярный характер, что стало негативно влиять на окружающую среду. С начала года в стране произошло почти 3 тыс. пожаров и загораний сухой травы, десятки людей травмированы, 5 человек погибли, сотни строений уничтожены огнем. Минск не исключение, - рассказали в МЧС. - Один из таких случаев произошел 28 марта в Заводском районе столицы. На территории напротив частного жилого дома 58-летний мужчина разводил костер и выжигал сухую растительность и траву на площади 20 кв.м. Работники МЧС привлекли мужчину к административной ответственности по ст.15.57 КоАП в виде штрафа в размере 10 базовых величин".

По словам спасателей, существует как минимум 5 причин, почему не стоит сжигать растительность. "Огонь повреждает почки и молодые побеги растений, которые уже есть в апреле. Многие из них занесены в Красную книгу. Вместе с сухой травой сгорают гнезда и мелкие насекомые. Сжигание старой травы не удобряет почву, а истощает грунт: органическое вещество, образующееся из прошлогодних растений, сгорает, а полезная, как считается, зола смывается дождями в реки и водоемы. Любой пожар вызывает дым, а значит, загрязняет воздух углеводородами, золой, углекислым и угарным газами. Лесной и торфяной пожар, как правило, перейдет на чьи-то дома и другие строения", - добавили в МЧС.-0-