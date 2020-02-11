В Минске мужчина переходил дорогу не по зебре и попал под колеса авто

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и попал под колеса авто, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai двигался по ул. Долгобродской со стороны ул. О.Кошевого в направлении ул. Уральской и напротив дома №17 совершил наезд на мужчину-пешехода 1948 года рождения. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом ЧМТ. Установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ГАИ напоминают, что появление на проезжей части в нетрезвом состоянии создает серьезную угрозу безопасности как для самого пешехода, так и для других участников дорожного движения. Всего по вине нетрезвых пешеходов в столице только в январе 2020 года зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения.-0-