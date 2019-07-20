В Минске мужчина перелез через забор Центрального РУВД и разбил стекло в двери

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали мужчину, который перелез через забор Центрального РУВД и разбил руками стекло двери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.
"Сегодня около 13.10 на территорию Центрального РУВД Минска незаконно проник 25-летний житель столицы. Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания райуправления и руками разбить в ней стекло", - сообщает ведомство.
Злоумышленника оперативно задержали сотрудники милиции, на его теле обнаружены порезы от проволоки и разбитого стекла. После оказания первой медицинской помощи минчанина доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего.
Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его действиям будет дана правовая оценка.
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.339 УК Беларуси ("хулиганство").-0-
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