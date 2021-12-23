23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ул.Павловского в Минске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 22 декабря в 22.55 24-летний водитель автомобиля "Форд" двигался по ул.Павловского. Вблизи дома №11 он сбил 34-летнего мужчину, который, со слов водителя, лежал на проезжей части.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что нахождение на проезжей части недопустимо. Пешеход не должен выходить на проезжую часть, не убедившись в том, что водители готовы его пропустить, а также не должен переходить проезжую часть в неположенном месте. Кроме того, пешим участникам дорожного движения стоит использовать в одежде светоотражающие элементы, позволяющие быть заметнее в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.-0-