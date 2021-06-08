8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина попал под трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня примерно в 10.30 на пересечении ул.Долгобродской с ул.Олега Кошевого. Мужчина 1981 года рождения, пересекая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, попал под колеса трамвая.

В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

"Уважаемые пешеходы, помните, что пересекать проезжую часть дороги необходимо по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора (при светофорном регулировании)", - добавили в ГАИ.-0-