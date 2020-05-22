В Минске мужчина после проигрыша разбил игровой автомат

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин разбил игровой автомат после проигрыша, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 14 апреля 33-летний мужчина проводил время в одном из игорных клубов столицы. После того как в очередной раз проиграл, он разозлился и разбил экран игрового автомата. Кроме того, в порыве гнева минчанин повредил стену и стойку для флаеров. Сотрудники клуба обратились к правоохранителям, но к их приезду мужчина успел покинуть клуб. Поскольку подозреваемый часто приходил в это заведение, его личность была установлена очень быстро.

Следователи допросили свидетелей, в том числе работников заведения. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения. Мужчина в содеянном раскаялся и полностью возместил ущерб.-0-