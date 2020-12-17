В Минске мужчина после ссоры с бывшей супругой повредил милицейский автомобиль

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали мужчину, который повредил служебный автомобиль сотрудников оперативно-дежурной службы милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В оперативно-дежурную часть Московского РУВД Минска позвонила женщина и сообщила об агрессивном поведении бывшего супруга. На место незамедлительно выехали сотрудники милиции. Увидев в дверной глазок правоохранителей, 33-летний мужчина испугался наказания и выпрыгнул из окна квартиры на 1-м этаже. Обойдя вокруг дома и заметив, что сотрудники принимают заявление у бывшей супруги, разозлился и бросил пакет молока в стекло служебной машины, после чего подошел к транспорту и ключами от квартиры нацарапал нецензурное слово на капоте. Наутро минчанина задержали", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил задержанный, служебный автомобиль он повредил, потому что был в гневе на супругу, которая в канун дня его рождения вызвала сотрудников милиции. Мужчина работает директором одного из столичных предприятий. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-