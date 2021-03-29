В Минске мужчина приговорен к 3 годам "химии" за нарушение общественного порядка и работы транспорта

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу о нарушении общественного порядка и работы транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установлено, обвиняемый с 9 по 16 августа 2020 года в Минске во время несанкционированных акций выходил на проезжую часть дорог, в том числе в "сцепке" с другими людьми, и перекрывал движение транспорта. На законные требования милиционеров прекратить противоправные действия он не реагировал.

С учетом представленных доказательств суд Заводского района Минска вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор. В качестве наказания ему назначено три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-