В Минске мужчина приговорен к 6 годам колонии за организацию беспорядков

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор мужчине 1990 года рождения, ранее не судимому, по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, отметили в пресс-службе суда.

За прокуратурой Минска признано право на удовлетворение гражданского иска к обвиняемому о взыскании имущественного ущерба в интересах КТУП "Минсктранс". Вопрос о его размерах передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В пресс-службе сообщили, что обвиняемый с июня по 4 ноября 2020 года, находясь в Минске и в иных местах на территории страны, подобрал участников, объединил их в чате Telegram и "обучал методам и способам взаимодействия, склонял путем уговоров и убеждений к конкретным групповым действиям, нарушающим общественный порядок". Он распределял роли участников сообщества, распространял информацию о местах сбора, контролировал их прибытие к назначенному времени на планируемые в Минске массовые мероприятия.

Отмечается также, что мужчина "принял меры по сплочению участников сообщества": морально и материально их поддерживал, организовывал совместный досуг, в том числе в виде совместного противоправного распространения агитационной продукции, нанесения рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений. Также собирал деньги для дальнейшего функционирования созданного им сообщества.

А 27 сентября 2020 года, находясь в Минске и Минском районе, оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД, находившихся при исполнении служебных полномочий, совместно с другими людьми блокировал движение транспорта, выйдя на проезжую часть. Из-за этого была нарушена работа транспорта.

Кроме того, с июня по 4 ноября 2020 года мужчина "приискал орудия и средства, приспособил их и создал условия для непосредственного участия в массовых беспорядках". Однако не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 4 ноября был задержан.-0-