В Минске мужчина присвоил забытые на кассе вокзала 65 тыс. российских рублей

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы задержали 63-летнего мужчину, который присвоил оставленный без присмотра кошелек с деньгами и банковскими картами, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Потерпевшим оказался гражданин России, находившийся в Минске проездом. Мужчина рассказал правоохранителям, что, приобретая в кассе автобусного вокзала билет, оставил на прилавке кассы кошелек. Спустя время к кассе подошел мужчина, который заметил чужое имущество, но о находке не сообщил сотрудникам вокзала и забрал кошелек себе. Камера, установленная на вокзале, зафиксировала данный факт.

"Часть похищенных денег мужчина успел потратить на личные нужды, а оставшуюся часть хранил дома в коробке с документами. Сумма ущерба составила около 65 тыс. российских рублей", - добавили в ведомстве.

Ранее пенсионер привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с подделкой документов. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-