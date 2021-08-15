В Минске мужчина проник на стройплощадку и сорвался с башенного крана

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина проник на стройплощадку и сорвался с крана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям."14 августа в 12.10 в МЧС поступило сообщение о необходимости оказать помощь человеку на Игуменском тракте. К месту вызова прибыли спасатели", - рассказали в пресс-службе.Выяснилось, что на надстройке башенного крана между валами с тросами находится мужчина, который самостоятельно выбраться и спуститься не может.В ходе разбирательства установлено, что мужчина самовольно проник на территорию строительства жилого дома. Забравшись на башенный кран, упал с него на надстройку.Спасатели достали мужчину и при помощи жестких носилок спустили пострадавшего с надстройки крана и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.-0-