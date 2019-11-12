В Минске мужчина распылил в лицо женщинам слезоточивый газ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам, а у третьей украл мобильный телефон. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в микрорайоне Малиновка. На горячую линию 102 обратилась женщина, которая рассказала, что какой-то мужчина подошел к ней, спросив который час, а потом распылил слезоточивый газ и скрылся. Как оказалось, позже мужчина распылил слезоточивый газ в лицо еще одной женщине, а у другой выхватил из рук мобильный телефон.

Дебошир был задержан по горячим следам. Им оказался 42-летний неработающий минчанин. По информации ГУВД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят мобильный телефон, принадлежащий одной из потерпевших.

Ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за убийство. Материалы проверки переданы в СК для дачи правовой оценки.-0-