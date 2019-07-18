В Минске мужчина ударил знакомого ножом из-за женщины

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали мужчину, который ударил ножом своего знакомого, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В больницу с проникающим ранением грудной клетки в состоянии алкогольного опьянения был доставлен 41-летний житель столицы. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что телесные повреждения гражданину после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшей ссоры нанес 59-летний неработающий мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в ГУВД.

Оперативники установили, что 16 июля мужчины вместе употребляли спиртные напитки дома по ул. Волгоградской. Когда они вышли на улицу, возник конфликт. В результате чего злоумышленник нанес своему товарищу удар ножом в область грудной клетки и ушел в неизвестном направлении. Бригаду скорой медицинской помощи мужчине вызвали прохожие, он был доставлен в больницу.

По месту жительства злоумышленника был обнаружен нож, которым наносился удар. Фигурант пояснил, что причиной ссоры стала женщина - сожительница заявителя.

Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-