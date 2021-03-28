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28 марта 2021, 15:49

В Минске мужчина упал с моста

Фото из архива
Фото из архива

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина упал с моста, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня днем в милицию от очевидцев поступило сообщение о падении мужчины с моста (пересечение проспекта Дзержинского и улицы Алибегова), - отметили в ГУВД. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства инцидента".

Частично ограничивалось движение транспорта по улице Алибегова, от улицы Железнодорожной до проспекта Газеты "Правда". На данный момент, по информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, движение восстановлено.-0-

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