18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина выстрелил в прохожего из пневматической винтовки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
В оперативно-дежурную часть Ленинского РУВД 17 июля поступило сообщение от жителя столицы, который сообщил о том, что, когда он проходил мимо дома, расположенного на проспекте Рокоссовского, неизвестный мужчина выстрелил ему в руку из пневматического оружия.
"Выбывшие на место происшествия сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции и отдела уголовного розыска Ленинского РУВД задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний житель столицы, проживающий на первом этаже дома, у которого проходил пострадавший", - отметили в МВД.
За несколько часов до происшествия мужчина употреблял алкогольные напитки, а после решил развлечься стрельбой из пневматической винтовки.
Известно, что ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет Ленинского района Минска для правовой оценки действиям фигуранта. Деяние, совершенное мужчиной, может быть квалифицировано по части 3 статьи 339 ("Хулиганство") УК Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2787 BYN
|2.28 BYN
|2.282 BYN
|USD
|2.0341 BYN
|2.03 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2311 BYN
|3.221 BYN
|3.23 BYN