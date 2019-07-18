18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина выстрелил в прохожего из пневматической винтовки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

В оперативно-дежурную часть Ленинского РУВД 17 июля поступило сообщение от жителя столицы, который сообщил о том, что, когда он проходил мимо дома, расположенного на проспекте Рокоссовского, неизвестный мужчина выстрелил ему в руку из пневматического оружия.

"Выбывшие на место происшествия сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции и отдела уголовного розыска Ленинского РУВД задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний житель столицы, проживающий на первом этаже дома, у которого проходил пострадавший", - отметили в МВД.

За несколько часов до происшествия мужчина употреблял алкогольные напитки, а после решил развлечься стрельбой из пневматической винтовки.

Известно, что ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина работает сварщиком на одном из предприятий столицы.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет Ленинского района Минска для правовой оценки действиям фигуранта. Деяние, совершенное мужчиной, может быть квалифицировано по части 3 статьи 339 ("Хулиганство") УК Беларуси.-0-