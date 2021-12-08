В Минске мужчина вытащил провалившегося под лед рыбака

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске очевидец помог провалившемуся под лед рыбаку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Несмотря на то, что первые морозы еще не дали льду на водоемах окрепнуть, статистика спасателей уже пополнилась случаем выхода на тонкий лед. Сегодня в 11.25 на номер 112 от очевидца поступило сообщение о находящемся человеке в полынье Слепянской водной системы напротив дома 14 на ул.Щетовка в Минске. На место выехали подразделения МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, то нуждающегося в помощи не увидели. Чуть позже выяснилось, что мужчина 1956 года рождения вышел рыбачить на акваторию Слепянской водной системы. В какой-то момент он провалился под лед. Его заметил очевидец, который прогуливался с собакой на другом берегу водоема. Он побежал спасать тонущего и попросил других граждан позвонить в МЧС.

Очевидец вытянул рыбака из полыньи на берег и передал прибывшим спасателям. После осмотра медиками спасенный отказался от госпитализации.

Спасатели напоминают об опасности выхода на лед, а также предупреждают, что для безопасного выхода толщина льда должна составлять не менее 10 см.-0-