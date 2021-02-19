В Минске мужчину и девушку задержали за разрисовывание стен

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали мужчину и девушку, которые разрисовывали стены. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В начале февраля вечером наряд Партизанского (Минска) отдела охраны заметил двух человек, которые разрисовывали стены. Увидев патрульную машину, "художники" попытались скрыться. В итоге 36-летнего мужчину и 23-летнюю девушку задержали. При себе у минчан были трафареты, баллончики с краской и бчб-символика. Свои действия объяснили влиянием деструктивных Telegram-каналов", - рассказали в МВД.

Мужчина нигде не работает, был пьян. Девушка, лаборант одной из школ, была трезвой.

Следователи возбудили уголовное дело за осквернение сооружений и порчу имущества.-0-