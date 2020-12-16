В Минске мужчину избили и ограбили в подземном переходе

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Минского ОВД задержали мужчину, который с применением насилия похитил имущество. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В 102 обратился 49-летний житель Минского района. Как пояснил потерпевший, он возвращался домой и к нему в подземном переходе подошли двое незнакомых мужчин. С одним из них произошел словесный конфликт, в последующем переросший в драку. Неизвестный мужчина нанес ему несколько ударов, забрал мобильный телефон, портмоне с банковскими карточками и скрылся вместе со своим товарищем.

Вскоре правоохранители установили личность зачинщика и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Брестской области. Со слов задержанного, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал, что делал.

Известно, что товарищи с похищенной банковской карты сняли Br50 и потратили на алкоголь, а мобильный телефон продали за Br20.

Проведя ряд мероприятий, правоохранителями также установлена причастность одного из приятелей к совершению краж на территории Минского района.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-