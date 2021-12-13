В Минске мужчину приговорили к 2 годам "химии" за надругательство над флагом

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, которому инкриминировано надругательство над госсимволикой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Дело рассматривалось на выездном судебном заседании в Международном университете "МИТСО".

Как установлено, нетрезвый мужчина сорвал со здания магазина государственный флаг Беларуси и стал размахивать им, сломал флагшток ударом о парапет здания. Затем бросил разорванное полотнище в лужу и прошелся по нему.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, возместил ущерб. В качестве социальной компенсации перечислил денежные средства в РОО "Белорусский детский фонд".

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Октябрьского района Минска вынес обвинительный приговор: 2 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-