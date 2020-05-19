19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на авторынке женщина заявила о хищении валюты - деньги оказались сувенирными. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

В Центральное РУВД столицы поступило сообщение: на авторынке покупательница автомобиля перед сделкой обнаружила пропажу денег. С ее слов, из сумки украли $26 тыс. и 20 тыс. евро. Прибывшие для разбирательства сыщики установили, что на самом деле преступление не совершалось. Женщина призналась, что позвонила в милицию для того, чтобы скрыть правду от супруга. Длительное время она вводила мужчину в заблуждение и уверяла, что регулярно откладывает деньги, заработанные в коммерции. В действительности доходы тратились на личные и семейные нужды.

"Супруги приехали в Минск, чтобы не только купить машину, но и внести задаток на покупку квартиры для дочери. Накануне поездки было решено пересчитать деньги. Под предлогом того, что это могут увидеть соседи, женщина попросила мужа завесить шторы и погасить свет. На самом деле это делалось, чтобы он не заметил подмену - вместо подлинной валюты женщина пересчитывала сувенирные евро и доллары, которые она несколько лет назад покупала для выкупа невесты на свадебном конкурсе", - рассказали в Центральном РУВД Минска. На авторынке, пока муж разговаривал с продавцом, женщина тайком достала из сумки сувенирные деньги и спрятала их, после чего сообщила о хищении.

Так как все обстоятельства были установлены до принятия заявления о преступлении, в отношении заявительницы составили административный протокол за заведомо ложное сообщение. Сейчас женщина ожидает суда. Ей грозит штраф до 15 базовых величин (1 БВ - Br27).

В МВД напомнили, что при обращении в органы внутренних дел с заявлением о преступлении человек предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем делается соответствующая отметка в заявлении.-0-