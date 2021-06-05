5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на четырех человек составлены протоколы за несанкционированные массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В деструктивном Telegram-канале 29 и 31 мая появилось видео о несанкционированных массовых мероприятиях на Партизанском проспекте и улице Одесской в Минске. Участники протеста использовали экстремистскую символику. Сотрудники Заводского РУВД изучили видео, в том числе с камер наружного наблюдения и установили некоторых участников так называемых прогулок", - рассказала Ольга Чемоданова.

Милиционеры задержали троих мужчин и одну женщину в возрасте от 37 до 45 лет. В квартире одного из участников обнаружены флаги с незарегистрированной символикой, листовки, наклейки, ленты белого и красного цветов.

Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Работа по установлению иных участников уличных шествий продолжается.-0-