25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Долгиновском тракте в ДТП пострадала беременная женщина. Управление Следственного комитета по городу Минску устанавливает обстоятельства ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

По данным следствия, 11 февраля около 7.40 33-летний водитель, управляя автомобилем BMW, ехал по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Будславской. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он не уступил дорогу 23-летней беременной женщине и наехал на нее.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы, в том числе множественные переломы. В настоящий момент она проходит лечение в учреждении здравоохранения Минска.

Для установления обстоятельств произошедшего назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

В Следственном комитете добавили, что 33-летний мужчина получил водительское удостоверение 4 месяца назад.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодека Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по адресу: Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-