В Минске на МКАД перевернулся прицеп

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на МКАД в результате ДТП опрокинулся прицеп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась около 10.25. По предварительной информации, мужчина на автомобиле "Хамер" с прицепом ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 37-го км прицеп перевернулся, а внедорожник развернуло в обратную сторону, он столкнулся с грузовиком МАЗ.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Инспекторы Госавтоинспекции проводят проверку.-0-