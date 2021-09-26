В Минске на МКАД произошло ДТП с возгоранием автомобиля: есть погибшие

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 19-м км МКАД произошло ДТП с возгоранием одного из автомобилей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с происшествием закрыто движение по внутреннему кольцу МКАД от Партизанского проспекта в направлении ул.Кижеватова", - говорится в сообщении.

На официальном Telegram-канале Следственного комитета также появилась информация о том, что следователи работают на месте дорожно-транспортного происшествия на МКАД. "По предварительным данным, около 14.30 26 сентября на 19-м км внутреннего кольца МКАД произошло столкновение сидельного тягача MAN, автомобилей Mercedes, Honda и Citroen. В результате удара Citroen загорелся. Водитель и трое пассажиров данного автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Личность погибших устанавливается", - отметили в СК.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет обращается к тем, кто может располагать какими-либо сведениями о данном ДТП, и просит сообщить их по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-

Фото СК