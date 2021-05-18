В Минске на новостройке ногу подростка придавило бетонным блоком

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на новостройке на ногу подростка упал бетонный блок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

17 мая в 17.28 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку на территории новостройки по ул.Княгининской. К спасателям обратился друг пострадавшего подростка. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было установлено, что на прилегающей к многоквартирному девятиэтажному жилому дому территории находится мальчик, ногу которого придавил бетонный блок. Работники МЧС с использованием гидравлического инструмента его деблокировали и передали медикам.

С переломом голени правой ноги ребенок доставлен в больницу.-0-