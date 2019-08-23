В Минске на Партизанском проспекте горели два автомобиля

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Партизанском проспекте на проезжей части горели два легковых автомобиля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо.

Информация о ЧП поступила спасателям в 15.51. "Пожар ликвидирован в 16.00. Никто не пострадал", - проинформировала Марина Фандо.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС уточнила, что загорелся минивэн Fiat Ulysse. Огнем поврежден стоявший рядом Kia Shuma. Оба автомобиля 1998 года выпуска.

Причина происшествия устанавливается.-0-