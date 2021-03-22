В Минске на пенсионере загорелась одежда - он скончался

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пенсионере в ванной загорелась одежда - он скончался. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

21 марта в 17.36 в МЧС поступило сообщение о загорании одежды на пенсионере в ванной комнате двухкомнатной квартиры на ул. Харьковская, 80. Бригада скорой помощи до прибытия спасателей проводила реанимационные мероприятия. Мужчина находился без сознания с ожогами тела 50% первой и второй степеней. В 18.30 констатирована его смерть.

Причина возгарания устанавливается. -0-