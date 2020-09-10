В Минске на переходе легковушка сбила ребенка на самокате

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила ребенка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Шкода" двигался по проспекту Рокоссовского со стороны улицы Ванеева в направлении автостоянки ТЦ "ГИППО" (проспект Рокоссовского, 2) и при повороте налево не уступил дорогу ребенку 2010 года рождения. Мальчик пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате слева направо по ходу движения автомобиля.

Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-