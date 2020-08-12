В Минске на переходе легковушка сбила женщину

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила женщину. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

Водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле "Рено" по ул. Орловской со стороны ул. Червякова в направлении ул. Карастояновой. Возле дома №23 по ул. Орловской он сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Женщина с травмами доставлена в больницу. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-