В Минске на переходе под колеса авто попал 17-летний парень

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на переходе под колеса автомобиля попал 17-летний парень, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяны Сподабаевой, водитель 1964 года рождения на автомобиле "Фольксваген" двигался по улице Янки Купалы со стороны улицы Первомайской в направлении проспекта Независимости во второй полосе для движения. "При проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу и совершил на него наезд. Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра", - рассказали в ГАИ.

С 7 по 17 декабря проходит комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Госавтоинспекция просит автолюбителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.-0-