В Минске на перекрестке столкнулись три автомобиля - пострадал подросток

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке столкнулись три автомобиля, пострадал 12-летний пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 30 января около 13.05 водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем "Тойота", двигался по ул.Заславской со стороны пр.Машерова в направлении ул.Мельникайте. На перекрестке Мельникайте - Заславская он не уступил дорогу водителю автомобиля "Сузуки", двигавшемуся по ул.Мельникайте со стороны ул.Раковской в направлении ул.Заславской, в результате чего произошло столкновение. От удара "Сузуки" отбросило на автомобиль "Шевроле", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадал 12-летний пассажир автомобиля "Сузуки", который был доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности.

По данному факту проводится проверка.-0-