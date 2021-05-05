В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнюю девочку

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 4 мая около 17.45 73-летний водитель автомобиля "Опель", двигаясь по ул. Героев 120-й дивизии, совершил наезд на девочку. Со слов очевидцев, она перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропуску пешеходов, начинающих либо завершающих переход проезжей части. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.-0-