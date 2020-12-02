2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, водитель автомобиля Citroen 1979 года рождения, двигаясь по улице Харьковской со стороны Берута в направлении улицы Гусовского, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу. В результате девушка 2002 года рождения получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ. Проводится проверка.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям быть внимательными и снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. Пешеходам же, прежде чем начать переход, всегда необходимо посмотреть по сторонам, убедиться в том, что водители их видят и уступают дорогу. Начиная переход, следует постоянно контролировать дорожную обстановку. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами.-0-