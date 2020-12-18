В Минске на пешеходном переходе легковушка наехала на ребенка

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе легковушка наехала на мальчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель 1994 года рождения за рулем автомобиля Audi ехала по улице Тимошенко со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Одинцова. По предварительной информации, на перекрестке улиц Тимошенко - Одинцова, поворачивая налево, водитель наехала на пешехода 2015 года рождения. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Он получил травму ноги.

ГАИ обращает внимание водителей на необходимость быть внимательными при подъезде к пешеходному переходу. Следует заранее сбавлять скорость и учитывать погодные условия. А пешеходам необходимо убедиться в том, что выходить на проезжую часть безопасно.-0-